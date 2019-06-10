В мэрии армянского города подорвали гранату

В здании мэрии города Веди Араратской области Армении взорвалась граната, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на мэрию.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, полиция уже выяснила обстоятельства произошедшего и задержала подозреваемого.

По данным агентства, именно этому мужчине мэрия предоставила приют внутри здания. Он часто выпивал и крайне небрежно относился к выделенной ему комнате, поэтому сторож потребовал от него покинуть помещение.

Мужчина, по всей вероятности, разозлился, и в знак протеста подорвал помещение, после чего покинул здание.

Люди, проживающие рядом с мэрией, услышали хлопок, но им показалось, что это – фейерверк.

А.С.