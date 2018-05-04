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В Мексике застрелили еще одного мэра

Сегодня в 09:14 ~ 1 минута на чтение 181
В Мексике застрелили еще одного мэра

Глава городской администрации мексиканской Пакулы в штате Идальго Алехандро Гонсалес Рамос был убит в четверг.

Как сообщает портал Excelsior, мэр ехал в своей машине в поселок Хикильпан, когда ему дорогу преградил якобы попавший в ДТП мотоцикл с лежащим на земле телом водителя. Гонсалес Рамос вышел из машины, и в этот момент водитель мотоцикла открыл по нему огонь.

После убийства мэра местные силы безопасности развернули крупную операцию для поиска причастных к этому преступлению, однако пока данных о задержанных нет.

В июле прошлого года вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.

РИА Новости

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