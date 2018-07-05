В Мексике число погибших при взрыве пиротехники возросло до 16 человек

Число погибших в четверг в результате взрыва пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек возросло до 16 человек.

Об этом сообщает канал Foro TV со ссылкой на генерального секретаря правительства штата Мехико Алехандро Осуну Риверо.

Губернатор штата Альфредо дель Масо подтвердил пока гибель 12 человек. Еще около 10 были ранены. Причины взрыва пока не установлены, на месте работают спасатели и пожарные.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.

РИА Новости