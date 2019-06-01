1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Мекке состоялся XIV Саммит глав государств и правительств стран-членов ОИС - ФОТО

Сегодня в 16:03 ~ 2 минуты на чтение 223
В Мекке состоялся XIV Саммит глав государств и правительств стран-членов ОИС - ФОТО

В городе Мекка (Королевство Саудовская Аравия) прошел XIV Саммит глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Саммит, проходивший под председательством Служителя Двух Благородных Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда, организован под лозунгом «Саммит в Мекке: рука об руку к будущему».

На мероприятии нашу страну представила делегация под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова.

На саммите обсуждались различные проблемы, с которыми сталкивается исламский мир. Кроме того, рассмотрены проблемы мусульманских меньшинств, борьба с исламофобией, терроризмом, экстремизмом и другие политические, экономические, культурные, социальные вопросы.

В декларации, принятой в конце заседания, еще раз была осуждена военная агрессия Армении против Азербайджана, подчёркнуто, что захват земель силовым путем противоречит Уставу ООН и международному праву. Отмечена важность незамедлительного выполнения армянской стороной резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884. Армения призвана незамедлительно и полностью, безоговорочно вывести свои вооружённые силы с оккупированных земель Азербайджана.

Отметим, что нынешний саммит совпадает с 50-й годовщиной создания Организации исламского сотрудничества. До мероприятия состоялось подготовительное заседание на уровне министров иностранных дел стран-членов организации.

Напомним, что ХIII саммит ОИС состоялся 14-15 апреля 2016 года в Стамбуле.

Организация исламского сотрудничества была учреждена в 1969 году на конференции глав и правительств мусульманских стран, проходившей в столице Марокко Рабате, в настоящее время ее членами являются 57 государств. Азербайджанской Республика - активный член этой влиятельной организации.

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

223

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net