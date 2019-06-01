В Мекке состоялся XIV Саммит глав государств и правительств стран-членов ОИС - ФОТО

В городе Мекка (Королевство Саудовская Аравия) прошел XIV Саммит глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Саммит, проходивший под председательством Служителя Двух Благородных Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда, организован под лозунгом «Саммит в Мекке: рука об руку к будущему».

На мероприятии нашу страну представила делегация под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова.

На саммите обсуждались различные проблемы, с которыми сталкивается исламский мир. Кроме того, рассмотрены проблемы мусульманских меньшинств, борьба с исламофобией, терроризмом, экстремизмом и другие политические, экономические, культурные, социальные вопросы.

В декларации, принятой в конце заседания, еще раз была осуждена военная агрессия Армении против Азербайджана, подчёркнуто, что захват земель силовым путем противоречит Уставу ООН и международному праву. Отмечена важность незамедлительного выполнения армянской стороной резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884. Армения призвана незамедлительно и полностью, безоговорочно вывести свои вооружённые силы с оккупированных земель Азербайджана.

Отметим, что нынешний саммит совпадает с 50-й годовщиной создания Организации исламского сотрудничества. До мероприятия состоялось подготовительное заседание на уровне министров иностранных дел стран-членов организации.

Напомним, что ХIII саммит ОИС состоялся 14-15 апреля 2016 года в Стамбуле.

Организация исламского сотрудничества была учреждена в 1969 году на конференции глав и правительств мусульманских стран, проходившей в столице Марокко Рабате, в настоящее время ее членами являются 57 государств. Азербайджанской Республика - активный член этой влиятельной организации.

АЗЕРТАДЖ