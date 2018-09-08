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Арестован вор, задержанный за кражу пожертвований из мечети и привязанный к столбу позора - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

8 Сентября, 2018 в 14:34 ~ 2 минуты на чтение 67046
Арестован вор, задержанный за кражу пожертвований из мечети и привязанный к столбу позора - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Вор, которого поймали и привязали к столбу за кражу в одной из бакинских мечетей, арестован по решению суда.

Об этом сообщил заместитель начальника пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде.

По его словам, задержанный по подозрению в совершении преступления Анар Мирзоев ранее уже был дважды судим:

“Его последняя судимость также была из-за кражи. После выхода на свободу он бродяжничал. 5 сентября совершил кражу из ящиков для пожертвований в мечети “Гасымбек” в Ясамальском районе и мечети “Гаджибейверди”, расположенной в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте”, - сообщил О.Мансурзаде.

Материалы по всем фактам кражи было объединены в одно производство, в отношении А.Мирзоева был составлен протокол по статье 227 (мелкое хищение) Кодекса административных правонарушений и направлен в Ясамальский районный суд на рассмотрение. Суд, учтя детали дела и личность задержанного, принял решение о его административном аресте сроком на три месяца.

Задержанный при краже 90 манатов из ящика для пожертвований в мечети, расположенной в Ясамальском районе, А.Мирзоев ранее таким же способом воровал деньги из этой мечети. Люди, находившиеся в мечети, хоть и пытались задержать его раньше, А.Мирзоев оказывал сопротивление, используя нож и другие режущие предметы, и сбегал.

Report

19:06 07.09.2018

В мечети «Илахийят», расположенной в Ясамальском районе Баку, верующие поймали вора и привязали его к позорному столбу.

Как сообщает 1news.az, один из задержавших вора устроил ему форменный допрос, но привязанный к столбу незадачливый воришка, несмотря на свое положение, держался дерзко и назвал его «доносчиком».

Задержанный уже передан сотрудникам 28-го отделения Управления полиции Ясамальского района Баку. Как сообщили 1news.az в отделении, по факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что задержанный – уроженец Гянджи Анар Мамедов -  обокрал ящик для пожертвований.

Тимур Рзаев

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