Пропавший несколько дней назад в Масазыре пожилой мужчина нашелся – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Как сообщили родственники пропавшего несколько дней назад Зубеира Сайяф оглу Джаббарова, вчера вечером он вернулся домой.

По словам сына З. Джаббарова, Азера Джаббарова, отец сильно напуган. В настоящее время полиция проводит расследование, поэтому подробности о том, что произошло с З. Джаббаровым, пока в интересах следствия не разглашаются.

Родственники пожилого мужчины выразили благодарность 1news.az за оперативное размещение информации об исчезновении отца. По словам А. Джаббарова, он уверен, что распространение объявления в СМИ сыграло в возвращении отца решающую роль.

2018/04/26

12:10

22 апреля Зубеир Сайяф оглу Джаббаров вышел из дома и не вернулся обратно.

По словам сына пропавшего, Азера Джаббарова, отец должен был пойти на свадьбу, но о том, что он туда так и не дошел, ему стало известно только утром следующего дня. С 23 апреля начались поиски З.Джаббарова, которые пока не дали результата.

З.Джаббаров с супругой проживают в Масазыре, в жилом комплексе около «Пальмы». Его маршрут пролегал от дома до дома торжеств «Нептун», то есть, что-то могло случиться по дороге. По словам А.Джаббарова, отец находится в здравом уме и твердой памяти, никаких проблем со здоровьем у него нет, кроме болей в ноге. Он ни с кем не находился в ссоре или в конфликте, чтобы можно было предположить его продолжение вне дома.

С вечера 22 апреля З. Джаббарова никто не видел. Родные искали его в больницах, но безуспешно. На запросы в морги также пришли отрицательные ответы. З. Джаббаров оставил дома мобильный телефон и загранпаспорт, однако с собой у него должны быть водительские права и удостоверение личности.

В настоящее время к поискам З.Джаббарова уже приступили правоохранительные органы, однако помощь общественности всегда приветствуется.

З.Джаббаров на момент пропажи был одет в куртку (на фото), голубой свитер, светло-голубую рубашку в белую полоску, темно-синие брюки в мелкую полоску и черные туфли.

Родные и близкие З. Джаббарова просят всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, немедленно сообщить в полицию или по телефонам: 051 761 42 49 или 051 758 26 31.

Натали Александрова