В Мадриде тысячи Санта-Клаусов устроили забег в поддержку борьбы с раком

Тысячи Санта-Клаусов (больше известных в Испании как Папа Ноэли) устроили забег по центральным улицам испанской столицы в воскресенье.
Они пробежали 5 километров от аллеи Прадо до аллеи Кастельяна в красных костюмах и шапочках. Их сопровождали маленькие эльфы - дети в зеленых костюмах.
В общей сложности в забеге приняли участие семь тысяч человек. Их цель - собрать деньги для фонда Intheos, занимающегося оказанием помощи больным раком и обеспечением доступа к новейшим достижениям медицины в этой области.
Организаторы уверяют, что это самый многочисленный забег Санта-Клаусов, которые традиционно проходят во многих городах накануне Рождества.
РИА Новости