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В Мадриде тысячи Санта-Клаусов устроили забег в поддержку борьбы с раком

9 Декабря, 2018 в 19:42 ~ 1 минута на чтение 922
В Мадриде тысячи Санта-Клаусов устроили забег в поддержку борьбы с раком
Тысячи Санта-Клаусов (больше известных в Испании как Папа Ноэли) устроили забег по центральным улицам испанской столицы в воскресенье.
 
Они пробежали 5 километров от аллеи Прадо до аллеи Кастельяна в красных костюмах и шапочках. Их сопровождали маленькие эльфы - дети в зеленых костюмах.
 
В общей сложности в забеге приняли участие семь тысяч человек. Их цель - собрать деньги для фонда Intheos, занимающегося оказанием помощи больным раком и обеспечением доступа к новейшим достижениям медицины в этой области.
 
Организаторы уверяют, что это самый многочисленный забег Санта-Клаусов, которые традиционно проходят во многих городах накануне Рождества.
 
РИА Новости
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