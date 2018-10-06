1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Лондонском метро столкнули на рельсы 91-летнего экс-главу Евротоннеля - ВИДЕО

Сегодня в 19:10 ~ 1 минута на чтение 289
В Лондонском метро столкнули на рельсы 91-летнего экс-главу Евротоннеля - ВИДЕО

Британская транспортная полиция обнародовала запись с камер видеонаблюдения, на которой злоумышленник в лондонском метрополитене сбрасывает с платформы 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля.

На кадрах видно, как 46-летний Пол Кроссли подбегает к Мальпасу на платформе и толкает его на пути.

Сообщается, что пожилого мужчину спас очевидец происшествия, гостиничный работник Рияд Эль Хуссани, который, услышав крики о помощи, прыгнул с платформы всего за минуту до прибытия поезда.

"Я знаю, что был не прав. Я просто не выспался прошлой ночью", — сообщил полиции Пол Кроссли, у которого в возрасте 17 лет диагностировали параноидную шизофрению.

Суд признал его виновным в покушении на убийство двух лиц. В апреле этого года он также пытался столкнуть на рельсы молодого человека.

РИА Новости

Telegram WhatsApp

289

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net