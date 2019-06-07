В Лондонском автобусе избили до крови двух лесбиянок

Неделю назад на севере Лондона в автобусе было совершено нападение на двух женщин – представительниц сексуальных меньшинств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на CNN, на днях одна из пострадавших – Мелания Геймонат опубликовала в социальной сети facebook фотографии, где запечатлена она и ее подруга Крис с окровавленными лицами.

Также она опубликовала отчеты о нападении на английском и испанском языках.

В полиции отметили, что инцидент произошел рано утром.

«Когда женщины сидели на втором этаже дабл-декера, к ним подошли четверо мужчин, которые начали озвучивать в их адрес непристойные и гомофобные высказывания. После оскорблений группа преступников напала на женщин и нанесла им несколько ударов по лицу. Во время нападения преступники украли телефон и сумку. После избиения преступникам удалось скрыться с места преступления. Обе женщины были доставлены в больницу», - заявили в полиции, добавив, что подозреваемые в преступлении уже арестованы.

В свою очередь, М.Геймонат отметила, что преступники вели себя как отморозки.

«Они требовали, чтобы мы поцеловались, пока они будут с удовольствием наблюдать. Описывали различные сексуальные позы», - добавила пострадавшая.

Несмотря на ее попытки разрядить обстановку шутками, преступники становились все агрессивнее и кидались в них монетами.

«Следующее, что я помню это как трое подонков избивали Крис в центре автобуса. Я машинально направилась к ней и увидела ее лицо, залитое кровью. В этот момент кулаки посыпались и на меня. При виде крови у меня закружилась голова, и я отступила назад», - продолжила Мелания.

Она добавила, что не помнит, потеряла ли она сознание или нет.

«Потом автобус остановился и к нам подошли сотрудники полиции. Я все еще не знаю сломан ли мой нос и не была на работе после этого инцидента. Но больше всего мне больно от того, что насилие в наши дни стало обычным делом. И для того, чтобы была какая-то реакция, необходимо увидеть женщину в крови после избиения», - сказала М.Геймонат.

1news.az