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В Лондоне один человек погиб в результате стрельбы

Сегодня в 09:00 меньше минуты на чтение 324
В Лондоне один человек погиб в результате стрельбы

Один мужчина погиб, еще один доставлен в больницу в критическом состоянии в результате стрельбы на северо-западе Лондона, сообщается в заявлении столичной полиции.

Согласно заявлению, сотрудники полиции были вызваны на Камберланд-роуд вечером во вторник, где они обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением, позже он скончался на месте. Второй мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу на севере Лондона. Его состояние оценивается как стабильно критическое.

Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее как убийство. В настоящий момент ведется расследование.

РИА Новости

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