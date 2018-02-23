В Лондоне обсудили возможности инвестирования в Азербайджан

В Лондоне в здании фондовой биржи 22 февраля прошел международный бизнес-семинар «Азербайджан: готовность к международным инвестициям».

В числе его 80 участников – торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Николсон, посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Тахир Тагизаде, представители Центрального банка Азербайджана и частных банков, руководители Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), Американской торговой палаты в Азербайджане, а также представители деловых кругов обеих стран, инвесторы, специалисты финансового рынка и представители ведущих СМИ.

Исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы выступил на семинаре с докладом «Восстановление экономического роста после нефтяной эры».

Он сказал, что экономика Азербайджана вступила в новую эпоху развития в результате экономических реформ, предпринятых Президентом Ильхамом Алиевым.

«В стране есть баланс как фискального, так и платежного баланса. Стратегические валютные резервы страны достигли $45 млрд, что позволяет обеспечить 35-месячное финансирование импорта. Кроме того, стратегические валютные резервы страны вчетверо превышают размер внешнего долга Азербайджана», - сообщил В.Гасымлы.

Он также указал на стабильность маната и тот факт, что инфляция в январе 2018 года снизилась до 5,5%.

«Уровень капитализации в банковском секторе в 2017 году увеличился более чем на 50%. С созданием Азербайджанского фонда ипотечных и кредитных гарантий у банков есть отличная возможность для финансирования реального сектора», - отметил глава ЦАЭРК.

Он сообщил, что экономические реформы, проведенные под руководством Ильхама Алиева, были высоко оценены Всемирным банком, Давосским экономическим форумом, Международным валютным фондом, Азиатским банком развития и иностранными инвесторами.

«Созданная благоприятная бизнес-среда, макроэкономическая стабильность и выход на темпы экономического роста представляют интерес для мировых инвесторов», - считает В.Гасымлы.

В ходе семинара были проведены дискуссии на тему «Торговые и инвестиционные отношения Великобритании с Азербайджаном», «Возможности для международных инвестиций: стратегическая дорожная карта и ключевые сектора развития», «Самые привлекательные секторы экономики Азербайджана».

Выступивший на мероприятии глава совета директоров PASHA Bank Талех Казимов отметил, что одной из главных целей этого международного мероприятия является создание дополнительных возможностей для более продуктивного общения для британских и азербайджанских деловых кругов.

«Изменения на фоне снижения зависимости экономики Азербайджана от нефтегазового сектора создают основу для неуклонного увеличения ключевых макроэкономических показателей страны. Развитие экономики, сельского хозяйства, торговли и услуг, информационных технологий, туризма открывает широкие горизонты для инвесторов. Мы стремимся ознакомить бизнес-сообщество Великобритании с привлекательными перспективами развития и экономическими сегментами с точки зрения инвестирования в страну. Мы уверены, что участие в мероприятии предоставит гостям возможность наладить плодотворный диалог», - отметил Т.Казимов.

Лада Евграшина, Г.Р.