В Лионе прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

Во французском Лионе на пешеходной улице прогремел взрыв.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Русскую Весну», в результате взрыва несколько человек получили ранения.

На месте работают экстренные службы.

Полиция оцепила место происшествия, местные власти через Twitter призывают людей избегать этого района в целях безопасности.

«По предварительной информации, заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона, около 17:30. Много раненых», — передает издание Progrès.

Портал Lyonmag сообщает о восьми пострадавших, два из них получили серьезные ранения.

По данным издания, бомба, начиненная гвоздями и болтами, находилась в посылке.

1news.az