В Лас-Вегасе происходили потасовки фанатов Нурмагомедова и Макгрегора - ВИДЕО

Рэп-исполнитель T-Killah опубликовал видеоролик с потасовками фанатов в день боя за пояс чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который проходил в Лас-Вегасе (США).

Фанаты спортсменов оскорбляли друг друга, словесные перепалки заканчивались драками.

Хабиб Нурмагомедов победил в четвёртом раунде. Россиянин провёл удушающий приём, после чего соперник был вынужден сдаться.

После окончания боя Нурмагомедов атаковал представителей команды Макгрегора за пределами октагона. В то же время в октагоне оказался другой российский боец, Зубайра Тухугов, который выступал секундантом Хабиба вместе с Исламом Махачевым.

Зубайра нанёс несколько ударов Конору, а ещё один представитель команды Хабиба, перепрыгнув октагон, ударил ирландца сзади.

Президент UFC Дэна Уайт после боя заявил, что будет держать Нурмагомедова и Макгрегора подальше друг от друга.

«Чемпионат»