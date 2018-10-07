В Лас-Вегасе происходили потасовки фанатов Нурмагомедова и Макгрегора - ВИДЕО

Рэп-исполнитель T-Killah опубликовал видеоролик с потасовками фанатов в день боя за пояс чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который проходил в Лас-Вегасе (США).
Фанаты спортсменов оскорбляли друг друга, словесные перепалки заканчивались драками.
Хабиб Нурмагомедов победил в четвёртом раунде. Россиянин провёл удушающий приём, после чего соперник был вынужден сдаться.
После окончания боя Нурмагомедов атаковал представителей команды Макгрегора за пределами октагона. В то же время в октагоне оказался другой российский боец, Зубайра Тухугов, который выступал секундантом Хабиба вместе с Исламом Махачевым.
Зубайра нанёс несколько ударов Конору, а ещё один представитель команды Хабиба, перепрыгнув октагон, ударил ирландца сзади.
Президент UFC Дэна Уайт после боя заявил, что будет держать Нурмагомедова и Макгрегора подальше друг от друга.
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Что здесь в городе происходит На каждом углу драки! #lasvegas #ufc229
«Чемпионат»