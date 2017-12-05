В Кувейте пройдет финал захватывающего турнира Red Bull Car Park Drift 2017

Чем ближе Финал Red Bull Car Park Drift 2017, тем больше всеобщего внимания сосредотачивается на дрифтинге и спортсменах, посвятивших свою жизнь этому виду спорта.

Дрифт – это техника вождения, при которой спортсмен преднамеренно отклоняет свой автомобиль от выбранного направления, тем самым заносит его на максимально возможной скорости. На сегодняшний день дрифтинг превратился в популярный международный вид автоспорта.

На Финал RedBullCarParkDrift 2017, крупнейшего в регионе соревнования по дрифтингу, который состоится в городе Кувейт, приедут лучшие дрифтеры из Ближнего Востока и Африки чтобы побороться за заветный титул «Короля дрифта». Кувейт готовится принять более 2500 зрителей на трассе SIRBB Circuit, в пятницу, 8 декабря.

Впервые эти соревнования были организованы в Ливане, и в этом году любителям дрифтинга и профессионалам снова представлена возможность продемонстрировать свои навыки и побороться за корону, завораживая зрителей невозможными, на первый взгляд, трюками. На финале прошлого года, который был проведен в Омане, зрители стали свидетелями захватывающей гонки от трех Оманских дрифтеров, возглавивших подиум победителей. А дебютант Хаитхам Аль Хадид, благодаря блестящим результатам получил корону в возрасте 18 лет.

Впервые дрифтинг появился в 60-ые годы XX века на извилистых горных дорогах Японии. Тогда, группа гонщиков-единомышленников начала гонку на трассе, превышая предел сцепления своих шин при резких поворотах. В 2005 году компанией RedBull было решено провести первую дрифт-гонку на Ближнем Востоке, которая и по сей день привлекает множество гонщиков и зрителей.