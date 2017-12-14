В конфликте с законом: Проект UNICEF помог 3 тысячам трудным подросткам в Азербайджане – ВИДЕО

Помощь детям и подросткам Азербайджана из уязвимых групп населения, которые нарушили закон и попали в судебно-процессуальную систему, являлось главной целью проекта UNICEF по ювенальной юстиции.

В четверг, 14 декабря, в Баку подвели итоги проекта, который длился с ноября 2014-го по август 2017 года при финансовой поддержке Евросоюза.

По данным международного консультанта UNICEF Камелии Георге, за указанный период юридическую помощь получил 3351 ребенок. Этот показатель на 191% выше прогнозируемой цифры в 1770 детей.

«За сухими цифрами стоят жизненные истории настоящих людей, которые нуждаются в помощи. Количество обращений было намного больше, чем мы ожидали», - сказала она.

Основная работа была сфокусирована в пяти регионах – Ширване, Мингячевире, Габале, Агджабеди и Шамкире. В этих регионах детям и родителям из уязвимых групп населения оказывались всевозможная помощь и поддержка для обеспечения их прав.

Основным направлением были бесплатные юридические консультации для семей, чьи дети находятся в конфликте с законом либо под угрозой попадания в криминальный мир. Однако многие семьи обращались за консультациями по юридическим вопросам общего характера, связанным с детьми. Им также оказывалась всевозможная помощь.

Работа велась в Баку и Гяндже, где были открыты и продолжают действовать два социально-реабилитационных центра. Здесь принимают детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет в качестве альтернативы предварительному заключению.

«Главные цели проекта были достигнуты - дети и их родители из уязвимых групп населения получили доступ к юридическим и психологическим консультациям, благодаря чему удалось помочь семьям и предотвратить опасную ситуацию для детей», - сказал посол UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвардин на презентации результатов работы.

Он призвал не останавливаться на достигнутом и максимально расширить достижения этого проекта по всей территории Азербайджана.

«Каждый ребенок – продукт своей среды. Потому факт пребывания ребенка в тюрьме должен восприниматься как ответственность всего общества», - сказал замглавы Делегации Евросоюза в Азербайджане Йорун Уиллиамс и добавил, что тюремное заключение должно быть последним шагом в системе наказаний.

«Нам стоит фокусироваться не на наказании, а на том, чтобы дать каждому ребенку шанс на исправление. Важным элементом работы в этом направлении является обучение всех вовлеченных в процесс профессионалов специфике работе с детьми», - добавил он.

В рамках проекта, помимо работы с детьми и родителями, проходило и обучение специалистов всех профессий, вовлеченных в судебно-процессуальный процесс, специфике работы с детьми. Сюда относятся адвокаты, прокуроры, судьи, сотрудники полиции, социальные работники, психологи и др.

В частности, в Бакинском суде по тяжким преступлениям создана коллегия из трех судей, которые прошли специальную подготовку по работе с детьми, и дела несовершеннолетних рассматривают именно они.

Также при Бакинском суде создана отдельная детская комната, которая соединена с залом суда видеосвязью. Таким образом, судебный процесс идет в общем зале, но при необходимости ребенка подключают к процессу.

На видео – документальный фильм британского режиссера Габриэль Менезес о системе правосудия по делам несовершеннолетних, снятый в рамках проекта UNICEF

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На презентации итогов проекта присутствовала вице-спикер Милли Меджлиса, депутат Бахар Мурадова, которая отметила крайнюю потребность уязвимых групп населения в Азербайджане в доступе к юридической защите, пониманию своих прав и умению использовать имеющиеся возможности для их обеспечения.

Депутат пообещала, что в работе Милли Меджлиса будет уделено должное внимание вопросам ювенальной юстиции, доступа детей к юридической защите и адаптации всей судебно-процессуальной системы под нужды детей.

Бюджет почти трехлетнего проекта UNICEF составил всего 403 тысячи евро, из которых 74% профинансировано со стороны ЕС. На каждого ребенка потребовался вклад в размере 37 долларов.

По словам консультанта UNICEF Камелии Георге, такие цифры наглядно демонстрируют, что порой лишь небольшого финансирования достаточно, чтобы добиться больших результатов.

Она подчеркнула, что во время проведения оценки проделанной работе и бесед с детьми и родителями, которые были охвачены проектом, абсолютное большинство из них отметили большую пользу от полученных консультаций.

Основной рекомендацией со стороны Камелии Георге как международного консультанта UNICEF является крайняя необходимость в том, чтобы в ближайшем будущем результаты проекта были распространены по всему Азербайджану.

Елена Остапенко, Э.Т.