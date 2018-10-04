В Азербайджане откроется завод по производству шприцев, что сэкономит миллионы долларов

Первый азербайджанский завод по производству медицинских шприцев откроется в декабре этого года.
Как сообщила 1news.az директор завода Айтян Гулиева, завод оснащен высококачественным немецким и швейцарским оборудованием и способен полностью обеспечить внутренние потребности Азербайджана шприцами отличного качества.
«Производственная мощность завода составит 150-170 миллионов шприцев в год», - подчеркнула А.Гулиева.
Отметим, что Азербайджан тратит в год на импорт шприцев 7 миллионов долларов, и открытие завода позволит отказаться от импорта.
Тимур Рзаев, Э.Т.