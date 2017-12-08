В класс с любовью: Новый метод подготовки современного учителя

В современных условиях роль педагога значительно видоизменилась. Учитель перестал быть единственным источником информации для своих учеников. Сейчас ему приходится конкурировать с другими образовательными ресурсами, интернет-технологиями.

Так как же все-таки необходимо готовить современных учителей, чтобы они могли выдержать столь нелегкую конкуренцию?

На этот вопрос турецкий эксперт по образованию, доктор наук Ардем Сойлямяз, который вот уже на протяжении 10 лет организовывает семинары для учителей, ответил так: «На встречах с преподавателями мы в первую очередь говорим о самом главном - о качествах, которые должны быть присущи учителям, а именно - каким должен быть настоящий учитель. Необходимо понимать, что в подготовке современного учителя мы просто обязаны применять новейшие методы».

Для подготовки учителей на основе новых методов А.Сойлямяз предлагает - в качестве идеи - уделять больше внимания практическим навыкам: «Допустим, будущие педагоги учатся на педагогическом факультете 4 года. За все это время они получают в основном теоретические знания и сдают экзамены. Было бы правильнее, если бы будущие учителя тратили в вузе на теорию всего лишь два года, а оставшуюся часть времени - непосредственно на получение практических знаний. Практические навыки существенно облегчили бы им процесс адаптации во время работы. Таким образом мы сможем подготовить хорошие кадры в соответствии с современными требованиями».

На вопрос: «Каким должен быть настоящий учитель?» - эксперт ответил, что он должен быть ключевой фигурой в жизни ученика. «Учитель несет ответственность за воспитание и формирование учеников как личностей. Он во всем должен быть достойным примером для подражания. То, что ребенок видит в школе, он демонстрирует в обществе. Главное, чтобы учитель не просто говорил детям о хороших манерах, но и у него самого они были, так как дети быстрее перенимают увиденное, нежели услышанное. Поэтому самое главное в профессии учителя - это слияние таких важных составляющих, как профессионализм и любовь к детям».

По словам А.Сойлямяза, азербайджанские учителя открыты новому, не останавливаются на достигнутом, всегда стремятся к большему. И это очень хорошее качество, ибо пока человек жив, он постоянно должен совершенствоваться.

«Для того чтобы молодые учителя стали профессионалами своего дела, были востребованы, мы должны делиться с ними нашими опытом и знаниями. Азербайджан - молодое, независимое государство и это требует существенного видоизменения учителей. Невозможно в эпоху современных технологий подходить к своему делу «по-советски». Мы должны помогать учителям повышать свой профессионализм. Ведь, как сказал Ататюрк, «профессия учителя соединяет в себе знания, опыт и любовь», - отметил он.

В будущем многие профессии исчезнут, поскольку им на смену придет «электронная машина», что станет причиной роста безработицы.

По мнению турецкого эксперта, представители сферы образования уже сейчас должны начать принимать необходимые меры, чтобы подготовиться к такому повороту событий, к возможным негативным последствиям.

«Мы должны научиться работать сообща, обмениваться знаниями, передавать их молодым учителям, чтобы они успешно применяли их в будущем», - подчеркнул он.

Как считает эксперт, профессия учителя однозначно останется, но в видоизмененной форме: «Будут, так сказать, международные учителя. То есть, например, я какой-то урок захочу провести в Индии, а кто-то тот же урок - в Америке или Турции и т.д. Вот такая будет глобализация».

Он также заострил внимание на том, что современные технологии получают все большее и большее распространение, вытесняя труд человека.

«Мы часто пренебрегаем обучением, критическим мышлением, и это очень плохо, так как именно это халатное отношение позволяет новейшим технологиям управлять нами и вытеснять наш труд, доказывая, что машина справляется не хуже человека.

Сегодня растет поколение «электронных детей», которые слишком много времени тратят на гаджеты. И мы должны пресечь этот негативный фактор. В школах необходимо создавать панельные лаборатории, где дети смогут изучать новые технологии и мобильные установки под руководством учителей. Ученик должен не просто знать, как запускать тот или иной механизм, он еще и должен знать, как вести исследовательские работы в этой области», - резюмировал эксперт.