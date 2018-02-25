В Китае образовалась пробка из восьми тысяч машин из-за тумана

На дорогах города Хайкоу китайской провинции Хайнань из-за тумана примерно 8 тыс. машин встали в пробку недалеко от паромной переправы, сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, уже несколько дней десятки тысяч людей не могут добраться до материковой провинции Гуандун через пролив Цюнчжоу (Хайнань). Местные порты приостановили работу из-за погодных условий.

По информации местных властей, с 15 по 21 февраля остров посетили более 90 тыс. автомобилей с 400 тыс. туристов для празднования китайского Нового года — это дополнительно осложняет транспортную ситуацию.

Ранее сообщалось о пробке из 3 тыс. машин, которая образовалась на границе с Латвией, так как тысячи эстонцев поехали в соседнюю страну за алкоголем и бензином в знак протеста.

Gazeta.ru