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В Китае два человека погибли при сходе селя

Сегодня в 13:05 ~ 1 минута на чтение 228
В Китае два человека погибли при сходе селя

Селевый поток сошел в городе Янчунь китайской южной провинции Гуандун в воскресенье, в результате погибли 2 человека, ещё четверо пропали без вести, говорится в сообщении местных властей.

Селевый поток сошел в воскресенье около 2.30 по местному времени, погреб под собой трехэтажное здание , в котором располагалось временное жилье.

Прибывшие на место инцидента спасатели и пожарные к настоящему моменту обнаружили только два тела, поисковая операция продолжается.

Сель вызвали продолжающиеся несколько дней ливневые дожди.

Ria.ru

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