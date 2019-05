В Китае более 70 человек пострадали при обрушении бара - ФОТО

Один человек погиб, 77 пострадали в результате обрушения бара на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает телеканал CGTN.

Бар в городском округе Байсэ обрушился ночью в понедельник по местному времени, в результате под завалами оказалось неустановленное количество людей.

Отмечается, что суммарно 78 человек пострадали в результате инцидента. Один человек скончался в больнице, 12 человек были госпитализированы, а ещё 52 получили лёгкие ранения, их обследуют врачи. На настоящий момент 13 человек были выписаны после лечения.

Спасателям удалось эвакуировать 65 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Причина обрушения бара, находящегося, предположительно, на третьем этаже здания площадью 700 кв. м., остаётся неясной.

Агентство Синьхуа уточняет, что произошло обрушение крыши ночного бара.

Ria.ru

Unknown number of people trapped after bar collapse in south China, rescue underway https://t.co/TzfxU9njx1 — CGTN (@CGTNOfficial) 19 мая 2019 г.