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В Китае более 70 человек пострадали при обрушении бара - ФОТО

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 392
В Китае более 70 человек пострадали при обрушении бара - ФОТО

Один человек погиб, 77 пострадали в результате обрушения бара на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает телеканал CGTN.

Бар в городском округе Байсэ обрушился ночью в понедельник по местному времени, в результате под завалами оказалось неустановленное количество людей.

Отмечается, что суммарно 78 человек пострадали в результате инцидента. Один человек скончался в больнице, 12 человек были госпитализированы, а ещё 52 получили лёгкие ранения, их обследуют врачи. На настоящий момент 13 человек были выписаны после лечения.

Спасателям удалось эвакуировать 65 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Причина обрушения бара, находящегося, предположительно, на третьем этаже здания площадью 700 кв. м., остаётся неясной.

Агентство Синьхуа уточняет, что произошло обрушение крыши ночного бара.

Ria.ru

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