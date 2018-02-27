Раненный в перестрелке в Казани полицейский скончался - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сотрудник ОМОН, раненный при перестрелке в Казани во вторник вечером, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.



"Сотрудник ОМОН скончался в больнице", — сказал собеседник агентства.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трёх человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы. В операции по задержанию подозреваемого принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.

РИА Новости



23:56 27.02.2018

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трёх человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии, сообщает МВД по Татарстану.

"В одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника… По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель", — говорится в сообщении.

По информации МВД, пострадавшие госпитализированы. В операции по задержанию подозреваемого принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.

РИА Новости

23:43

В Казани мужчина устроил стрельбу по людям из окна, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что пострадали два человека, один из них полицейский.

По информации источника агентства, открывший огонь мужчина — местный дебошир, злоупотребляющий спиртными напитками.

Gazeta.Ru