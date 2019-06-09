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В Казахстане проходят президентские выборы

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 205
В Казахстане проходят президентские выборы

В Казахстане проходят досрочные выборы главы государства.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени. В четырех западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях — из-за разницы во времени участки закроются на час позже,- сообщает «РИА Новости».

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Их назначили после того, как в марте Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет, покинул свой пост. Главой республики стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером верхней палаты парламента.

Кандидатами на выборах зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan.

Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, голосование будет признано состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей. В противном случае, если никто не пройдет необходимый порог, будет назначен второй тур.

Эльшан Рустамов

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