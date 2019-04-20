1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием автобуса - ФОТО

Сегодня в 10:48 ~ 1 минута на чтение 436
В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием автобуса - ФОТО

Водитель автобуса пытался избежать столкновения с попавшими в аварию легковушкой и грузовиком.

На юге Казахстана перевернулся автобус. Жертвами аварии стали 11 человек, еще 29 пострадали. Об этом сообщает Тengrinews.kz в воскресенье, 20 апреля.

Авария произошла в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы – Ташкент. Отмечается, что сначала столкнулась легковушка Toyota с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем.

"Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека", – говорится в сообщении.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и медполиции области, а также вертолетная техника.

Korrespondent.net

Telegram WhatsApp

436

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net