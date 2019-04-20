В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием автобуса - ФОТО

Водитель автобуса пытался избежать столкновения с попавшими в аварию легковушкой и грузовиком.

На юге Казахстана перевернулся автобус. Жертвами аварии стали 11 человек, еще 29 пострадали. Об этом сообщает Тengrinews.kz в воскресенье, 20 апреля.

Авария произошла в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы – Ташкент. Отмечается, что сначала столкнулась легковушка Toyota с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем.

"Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека", – говорится в сообщении.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и медполиции области, а также вертолетная техника.

Korrespondent.net