В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет - ФОТО

Двое жителей Аляски погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Уайтхорс канадской территории Юкон, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, самолет, на борту которого находились 56-летний Чарльз Эрик Бенсон и 58-летний Джеффри Брайан Бабкок, упал практически сразу после взлета. Сообщается, что самолет направлялся в город Палмер в Аляске.

По словам коронера Хезер Джонс, оба пассажира скончались на месте. Полиция совместно со службой транспортной безопасности ведет расследование инцидента.

Ria.ru

Two people are dead after a Cessna 170 crash in Whitehorse. Here is the latest: https://t.co/DpdKHb7NMb pic.twitter.com/1n8dXzVdxT — Jane Sponagle (@jsponagle) 28 мая 2019 г.