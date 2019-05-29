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В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет - ФОТО

Сегодня в 09:10 ~ 1 минута на чтение 142
В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет - ФОТО

Двое жителей Аляски погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Уайтхорс канадской территории Юкон, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, самолет, на борту которого находились 56-летний Чарльз Эрик Бенсон и 58-летний Джеффри Брайан Бабкок, упал практически сразу после взлета. Сообщается, что самолет направлялся в город Палмер в Аляске.

По словам коронера Хезер Джонс, оба пассажира скончались на месте. Полиция совместно со службой транспортной безопасности ведет расследование инцидента.

Ria.ru

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