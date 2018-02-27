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В Канаде девушка бросилась в ледяную воду, чтобы спасти чужого пса - ВИДЕО

Сегодня в 13:33 ~ 1 минута на чтение 894
В Канаде девушка бросилась в ледяную воду, чтобы спасти чужого пса - ВИДЕО

В Канаде девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Видео опубликовал пользователь Instagram Бен Уэст.

По словам Уэста, он вместе с другими владельцами собак гулял вдоль берега озера Траут. Внезапно под одним из бегавшим по замерзшему водоему животным треснул лед. Люди в панике начали звать пса и кричать ему плыть к берегу, и только одна девушка по имени Рози бросилась на помощь.

Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется. Рози доплыла до пса и вытащила его на берег, после чего ее пригласили в ближайший дом, чтобы она могла переодеться и принять горячую ванну.

РИА Новости

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