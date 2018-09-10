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В Камбодже появилось кафе, где можно пить кофе со змеями и скорпионами

Сегодня в 00:07 ~ 1 минута на чтение 683
В Камбодже появилось кафе, где можно пить кофе со змеями и скорпионами

Кафе открылось в столице страны – городе Пномпень и сразу стало популярным, сообщает Daily Mail.

Гости заведения могут заказать себе чай или кофе  и выпить напиток в обнимку с рептилией.  Владелец кафе говорит, что при помощи такой необычной услуги просто хотел доказать, что  змеи и игуаны – очень милые, люди просто «не правильно их поняли».

Вдоль стен в кафе расположены аквариумы с рептилиями, откуда их может взять любой желающий – для фотосессии или приятной компании. При этом плата за вход с гостей не взимается — только за еду и напитки.

РИА Новости

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