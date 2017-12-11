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В Калифорнии возобновили эвакуацию из-за природных пожаров

Сегодня в 06:10 ~ 1 минута на чтение 82
В Калифорнии возобновили эвакуацию из-за природных пожаров

Власти американского штата Калифорния возобновили эвакуацию в связи с угрозой природных пожаров, передает телеканал CBS.

В субботу американские власти сообщили о первой жертве природных пожаров в Калифорнии.

По данным телеканала, эвакуация проводится в Карпинтерии и Монтесито. "Время для эвакуации наступает не тогда, когда мы отправляем пожарные машины, поэтому если мы делаем уведомление об эвакуации, пожалуйста, покиньте местность как можно быстрее", — сообщил представитель пожарной службы.

Лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря, распространению огня способствует ветреная и сухая погода, которая, по прогнозу синоптиков, продлится до воскресенья. По последним данным, в штате выгорели 57 тысяч гектаров, 212 тысяч человек эвакуированы. Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации.

РИА Новости

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