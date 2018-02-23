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В Каире подписан ряд соглашений по экономическому сотрудничеству Азербайджана и Египта 

Сегодня в 10:40 ~ 1 минута на чтение 203
В Каире подписан ряд соглашений по экономическому сотрудничеству Азербайджана и Египта 

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) подписал меморандумы о взаимопонимании с Управлением развития экспорта Египта (EDA) и Генеральным управлением Египта по инвестициям и свободным зонам (GAFI), сообщает Министерство экономики Азербайджана.

Документы были подписаны в четверг в ходе заседания азербайджано-египетской межправительственной комиссии в Каире.

Также по завершению встречи межправкомиссии был подписан итоговый протокол.

Документ предусматривает расширение между сторонами сотрудничества в торговой, промышленной, инвестиционной, энергетической, финансовой сферах, а также в областях ИКТ и высоких технологий, образования и науки, сельского хозяйства, культуры и туризма.

Лада Евграшина, Г.Р.

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