В Каире подписан ряд соглашений по экономическому сотрудничеству Азербайджана и Египта 

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) подписал меморандумы о взаимопонимании с Управлением развития экспорта Египта (EDA) и Генеральным управлением Египта по инвестициям и свободным зонам (GAFI), сообщает Министерство экономики Азербайджана.

Документы были подписаны в четверг в ходе заседания азербайджано-египетской межправительственной комиссии в Каире.

Также по завершению встречи межправкомиссии был подписан итоговый протокол.

Документ предусматривает расширение между сторонами сотрудничества в торговой, промышленной, инвестиционной, энергетической, финансовой сферах, а также в областях ИКТ и высоких технологий, образования и науки, сельского хозяйства, культуры и туризма.

Лада Евграшина, Г.Р.