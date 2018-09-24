В известном отеле убита 21-летняя девушка

В Абшеронском районе в отеле Oskar 35-летний Нариман Алиев нанес смертельные ножевые ранения 21-летней Айсель Оруджевой, сообщает Report.az.

В сообщении Министерства внутренних дел указывается, что в связи с этим сотрудниками полиции и прокуратуры района незамедлительно были проведены соответствующие мероприятия.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства на почве конфликта житель Кюрдамирского района, ранее судимый за попытку умышленного убийства Нариман Алиев.

По факту возбуждено уголовное дело.

А.А.