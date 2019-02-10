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В Израиле в ДТП с автобусом погибли два человека

10 Февраля, 2019 в 13:39 ~ 1 минута на чтение 585
В Израиле в ДТП с автобусом погибли два человека
Два человека в Израиле погибли, свыше 40 ранены в автоаварии, в результате которой перевернулся автобус, сообщили медики.
 
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомашины произошло на 443-м шоссе, связывающем густонаселенную Прибрежную равнину с Иерусалимом.
 
"Медики ... констатировали смерть двух пассажиров автобуса и эвакуировали в больницы 41 пострадавшего", - говорится в сообщении службы скорой помощи.
 
Состояние двух раненых врачи оценивают как тяжелое, пятеро госпитализированы с травмами средней тяжести, остальные пострадали легко.
 
Полиция распространила фотографии с места происшествия, на которых видны лежащий на боку пассажирский автобус и сильно поврежденный в столкновении автомобиль.
 
РИА Новости
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