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В июне шесть дней будут нерабочими, из них 5 - подряд

Сегодня в 16:25 ~ 1 минута на чтение 1434
В июне шесть дней будут нерабочими, из них 5 - подряд

Обнародован календарь праздничных дней на июнь 2018 года.

Как сообщает 1news.az, в Азербайджане пятница, 15 июня, будет нерабочим днем в связи с Днем национального спасения.

Кроме того, в июне праздничными днями будут 15-16 июня (пятница-суббота), дни празднования Рамазана, и вторник, 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджана.

Поскольку оба праздника попадают на одну и ту же дату, выходными будут объявлены  15, 16, 17, 18 и 19 июня (с пятницы по вторник).

Таким образом, в июне 5 дней подряд будут нерабочими, всего же в этом месяце будет 6 нерабочих дней.

Тимур Рзаев

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