В ИВ Баку создан штаб для устранения пробок

В Исполнительной власти города Баку в пятницу, 26 апреля, состоялось совещание с участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного агентства рекламы и Бакинского транспортного агентства, а также руководителей хозяйственных служб, входящих в структуру ИВ.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, на совещании глава ИВ Баку Эльдар Азизов отметил, что будут приняты соответствующие меры для обеспечения пожарной безопасности в загруженных местах столицы.

В частности, ведется работа для обеспечения свободного проезда пожарных машин к различным объектам, устранения пробок и приведения архитектурного стиля и эстетического облика этих территорий в соответствие с современными стандартами.

С этой целью в ИВ Баку создан штаб из представителей соответствующих структур.

Члены штаба уже приступили к инвентаризации улиц и находящихся на них объектов. В первую очередь подобные работы были проведены на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе и проспекте Гара Гараева в Низаминском районе.

По итогам инвентаризации будет подготовлен и реализован соответствующий план действий.

В завершении совещания Эльдар Азизов подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе проведения этих работ никакого ущерба предпринимателям причинено не будет.

Тимур Рзаев, Э.Т.