1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе

Сегодня в 00:01 ~ 1 минута на чтение 273
В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе

Самый высокий подвесной мост в Европе — над итальянской долиной Валь Тартано — соединит населенные пункты Морбень и Сондрио.

Он будет открыт 22 сентября, сообщает газета Coriere della Sera.

Сооружение "Мост в небо" соединит две горные вершины высотой 1034 метра. Длина моста — 234 метра, он располагается на высоте 140 метров. Его строительство  обошлось в 750 тысяч евро.

Мост позволит местным жителям быстро добраться до пастбищ и других деревень. Раньше для этого им приходилось пересекать всю долину.

Также он может стать местной достопримечательностью. Туристы получат возможность увидеть невероятной красоты панораму — плотину Коломбера, пастбища, вершины Альп, место, где река Адда впадает в озеро. Вход для путешественников будет стоить 5 евро. За эти деньги можно ходить по мосту неограниченно число раз.

РИА Новости

Telegram WhatsApp

273

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net