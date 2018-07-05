В Испании задержаны 129 членов грузино-армянской группировки – ВИДЕО

В результате спецоперации в Испании задержали членов грузино-армянской преступной группировки, которой руководили известные грузинские криминальные авторитеты — братья Каха и Лаша Шушанашвили, а также вор в законе из Армении, сообщает «Спутник Грузия» со ссылкой на сайт МВД.

Всего задержано 129 человек, в том числе семь воров в законе. В основном все они выходцы из Армении. Среди задержанных два гражданина Грузии – 1971-го и 1974 года рождения.

Следствие установило, что в доме у одного из граждан Грузии был ювелирный цех, где перерабатывались краденые украшения. Второй гражданин Грузии управлял финансами группировки.

Обоих граждан Грузии будут судить по законодательству Испании.

Лашу Шушанашвили («Лаша Руставский») арестовали еще в мае в результате спецоперации в Греции, а его брата Каху – в 2010 году в Испании.

А.А., И.А.