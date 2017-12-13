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В Испании на мужчину напали за ношение подтяжек с флагом страны

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 119
В Испании на мужчину напали за ношение подтяжек с флагом страны

В Испании скончался мужчина, подвергшийся нападению за ношение подтяжек с изображением государственного флага, сообщает издание Heraldo.

По данным издания, инцидент произошел 8 декабря, когда 55-летний житель Сарагосы Виктор Лаинес пришел в один из баров. Группе молодых людей (двум женщинам и мужчине) не понравились подтяжки Лаинеса, они назвали мужчину "фашистом" и на выходе из бара напали на него, ударив железным прутом по голове.

Пострадавшего доставили в больницу без сознания, где медики ввели его в состояние комы. Однако мужчина больше не пришел в себя и от полученной травмы мозга во вторник скончался. После нападения задержали одного человека.

РИА Новости

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