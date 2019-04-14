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В Исмаиллы перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавший

14 Апреля, 2019 в 16:25 ~ 1 минута на чтение 1114
В Исмаиллы перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавший

Близ села Ахан Исмаиллинского района Азербайджана произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, перевернулся и вылетел на обочину автомобиль марки BMW.

В результате на месте погибли три находившихся в машине человека – 36-летний житель абшеронского поселка Масазыр Рамин Аллахвердиев, 33-летний житель Баку Иса Алиев и 40-летний житель Огузского района Кянан Керимов.

Четвертый находившийся в машине человек – 48-летний житель столицы Тяйяр Сейфаддинов – в тяжелом состоянии доставлен в центральную районную больницу.

Тимур Рзаев

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