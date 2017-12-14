1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Ирландии 16-летний футболист умер во время игры

Сегодня в 02:52 ~ 1 минута на чтение 165
В Ирландии 16-летний футболист умер во время игры

Юный футболист академии ирландского клуба "Шелбурн" Иззи Дезу умер во время матча с "Сент-Кевин Бойс". О трагической смерти игрока сообщает пресс-служба клуба.

Молодой парень потерял сознание во втором тайме игры. Находившиеся рядом медики начали немедленную реанимацию футболиста. После чего его доставили в одну из местных клиник, где он скончался.

Это не первый случай смерти на футбольном поле в 2017 году. В ноябре 17-летний футболист бельгийского клуба "Антверпен" умер от остановки сердца на тренировке.

Life.ru

165

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net