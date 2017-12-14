В Ирландии 16-летний футболист умер во время игры

Юный футболист академии ирландского клуба "Шелбурн" Иззи Дезу умер во время матча с "Сент-Кевин Бойс". О трагической смерти игрока сообщает пресс-служба клуба.

Молодой парень потерял сознание во втором тайме игры. Находившиеся рядом медики начали немедленную реанимацию футболиста. После чего его доставили в одну из местных клиник, где он скончался.

Это не первый случай смерти на футбольном поле в 2017 году. В ноябре 17-летний футболист бельгийского клуба "Антверпен" умер от остановки сердца на тренировке.

Life.ru