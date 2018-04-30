В Иране заблокировали Telegram

Неприятности для пользователей мессенджером Telegram начались в Иране.

Решение о блокировке мессенджера принял иранский суд после неоднократных жалоб на Telegram местных жителей. Иранские чиновники заранее стали отказываться от использования Telegram, переходя на национальные средства общения, сообщает РИА Новости.

Тем временем в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку Telegram. На него собрались 7,5 тысячи участников. Грубых нарушений общественного порядка на мероприятии не допущено, заявили в МВД России.

Митинг проводился Либертарианской партией России, которая заявляла об участии в нем до 5 тысяч человек. Многие пришли на мероприятие с бумажными самолетиками.

Заблокировать Telegram потребовал Роскомнадзор. Решение о блокировке вынес Таганский суд Москвы, после чего Роскомнадзор начал с 16 апреля препятствовать функционированию системы обмена сообщений. Создатель мессенджера Павел Дуров предупредил пользователей в Европе о возможных сбоях в работе Telegram. 29 апреля 2018 года из-за энергоаварии под Амстердамом наблюдались перебои в работе сервиса. Позже проблемы были устранены.

«Вести»