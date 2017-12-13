В Иране ученый-азербайджанец приговорен к смертной казни - ФОТО

Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор в отношении тебризского ученого и исследователя Ахмедрзы Джалала.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на İran Wire, адвокат Ахмедрзы Джалала - Дабир Дарьябейги - уже направил матери своего подзащитного утвержденный смертный приговор.

Напомним, что А.Джалал был обвинен в шпионаже и сотрудничестве с израильским «Моссадом» и арестован 24 апреля 2016 года.

Однако, жена Ахмедрзы Джалала выяснила, что адвокат ее мужа, Дабир Дарьябейги, имел связи с судебной властью и судьей Аболгасемом Салавати, председательствующим на процессе против ее мужа.

Также жена А.Джалала заявила, что адвокат Дарьябейги не подавал апелляцию в Верховный суд об отмене смертной казни для ее супруга.

Тимур Рзаев, Э.Т.