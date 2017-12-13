1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Иране ученый-азербайджанец приговорен к смертной казни - ФОТО

Сегодня в 12:15 ~ 1 минута на чтение 288
В Иране ученый-азербайджанец приговорен к смертной казни - ФОТО

Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор в отношении тебризского ученого и исследователя Ахмедрзы Джалала.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на İran Wire, адвокат Ахмедрзы Джалала - Дабир Дарьябейги -  уже направил матери своего подзащитного утвержденный смертный приговор.

Напомним, что А.Джалал был обвинен в шпионаже и  сотрудничестве с израильским «Моссадом» и арестован 24 апреля 2016 года.

Однако, жена Ахмедрзы Джалала выяснила, что адвокат ее мужа, Дабир Дарьябейги, имел связи с судебной властью и судьей Аболгасемом Салавати, председательствующим на процессе против ее мужа.

Также жена А.Джалала заявила, что адвокат Дарьябейги не подавал апелляцию в Верховный суд об отмене смертной казни для ее супруга.

Тимур Рзаев, Э.Т.

288

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net