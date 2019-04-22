В Иране сменился командующий Корпусом стражей Исламской революции

Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Хосейна Салами новым командующим Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщают иранские СМИ.
Салами сменил на посту командующего КСИР генерал-майора Мохаммада Али Джафари. Причины отстранения А.Джафари и назначения нового командующего КСИР не уточняются.
Смена командующего произведена вскоре после того, как США объявили КСИР террористической организацией. США внесли КСИР в список террористических организаций 16 апреля
А.С.