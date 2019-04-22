В Иране сменился командующий Корпусом стражей Исламской революции

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Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Хосейна Салами новым командующим Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщают иранские СМИ.

Салами сменил на посту командующего КСИР генерал-майора Мохаммада Али Джафари. Причины отстранения А.Джафари и назначения нового командующего КСИР не уточняются.

Смена командующего произведена вскоре после того, как США объявили КСИР террористической организацией. США внесли КСИР в список террористических организаций 16 апреля

А.С.