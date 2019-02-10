В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана: три человека получили ранения, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя спасательного ведомства Ирана Муджтабу Халиди.

По его данным, толчки зафиксированы в воскресенье в 14.24 по местному времени, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился недалеко от деревни Лафт в округе Кешма.