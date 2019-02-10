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В Иране произошло землетрясение

10 Февраля, 2019 в 19:53 ~ 1 минута на чтение 527
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана: три человека получили ранения, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя спасательного ведомства Ирана Муджтабу Халиди.
 
По его данным, толчки зафиксированы в воскресенье в 14.24 по местному времени, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился недалеко от деревни Лафт в округе Кешма.
 
"В результате этого инцидента три человека получили ранения, среди них 17-летняя девушка. Все пострадавшие были эвакуированы из пострадавшего района и доставлены в больницу", - заявил Халиди.
 
Он добавил, что в результате землетрясения повреждено 15 жилых домов.
 
РИА Новости
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