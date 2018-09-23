В Иране понедельник объявили днем траура по погибшим в теракте

Правительство Ирана объявило понедельник траурным днем в стране после теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, жертвами которого стали 28 человек, сообщается на официальном сайте президента ИРИ.

"Правительство Исламской Республики Иран выражает соболезнования храбрым людям из провинции Хузестан и терпящим страдания семьям жертв и пострадавших в результате инцидента, и объявляет день их похорон (понедельник, 24 сентября 2018 года) национальным днем траура", — говорится в заявлении правительства.

"Правительство ИРИ призывает все правительства, особенно стран-соседей, проводить четкие, решительные меры по противодействию террористическим группам, которые играли роль в этом кровопролитии или поддерживали их, и верить в то, что безопасность стран региона является неотъемлемым и общим капиталом всех народов, и что… национальная борьба с терроризмом и их спонсорами, и сотрудничество в деле обеспечения безопасности региона будут решительно продвигаться вперед до тех пор, пока терроризм не будет искоренен из региона", — говорится в сообщении.

РИА Новости