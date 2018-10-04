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В Иране бастуют дальнобойщики, сжигают фуры - ВИДЕО

Сегодня в 11:50 ~ 1 минута на чтение 442
В Иране бастуют дальнобойщики, сжигают фуры - ВИДЕО

В Иране вновь вспыхнули волнения.

На этот раз забастовку объявили водители большегрузов. Они протестуют против проводимой властями экономической политики. Экономика Исламской Республики несет огромный ущерб из-за санкций США, уровень жизни в стране ухудшается с каждым днем.

Многочисленные пользователи социальных сетей распространяют кадры, на которых водители сжигают фуры, а также устраивают потасовки с теми коллегами, которые не присоединились к забастовке, сообщает «Спутник Армения».

Протесты дальнобойщиков могут негативно отразиться и на транзите армянских товаров по территории Ирана. По некоторой неподтвержденной информации, уже сейчас предназначенные для Армении грузы задерживаются в иранском порту Бендер-Аббас.

Примечательно, что в иранской прессе информации о протестах нет.

А.А.

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