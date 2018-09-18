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В Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой

Сегодня в 18:45 ~ 1 минута на чтение 214
В Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой

В иракской провинции Басра около 27 тыс. человек отравились питьевой водой, сообщает Al-Sumaria со ссылкой на первого заместителя главы палаты представителей Ирака Хасана аль-Кааби.

«То, что 27 тыс. человек пострадали в результате загрязнения воды в провинции Басра, — это серьезное явление», — заявил аль-Кааби.

Он также заявил о необходимости инвестировать в провинцию и искать ресурсы помимо нефти.

В мае в Иране медицинская помощь потребовалась 721 человеку, так как в стране произошло массовое отравление грибами.

Gazeta.ru

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