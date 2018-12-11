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В Instagram появились голосовые сообщения

Сегодня в 09:08 ~ 1 минута на чтение 655
В Instagram появились голосовые сообщения

В социальной сети Instagram появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями, говорится в сообщении компании в Twitter.

«Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct (сервис соцсети для обмена сообщениями между пользователями —прим. ред.», — рассказали в Instagram. Чтобы отправить голосовое сообщение нужно нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее.

В марте издание TechCrunch сообщило, что Instagram ведет работы над голосовыми и видеозвонками. По мнению издания, это позволит соцсети стать альтернативой для ее конкурента — Snapchat.

Число пользователей Instagram в июне достигло миллиарда человек. Тогда же появилось приложение IGTV, в котором пользователи соцсети могут размещать вертикальные видеоролики продолжительностью до часа.

РБК

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