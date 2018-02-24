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В Индонезии жертвами оползней и наводнений стали 16 человек

24 Февраля, 2018 в 19:04 меньше минуты на чтение 412
В Индонезии жертвами оползней и наводнений стали 16 человек

Жертвами оползней и наводнений в индонезийской провинции Центральная Ява стали 16 человек, еще 20 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям.

Стихийные бедствия обрушились на регион несколько дней назад, в субботу власти возобновили поисковую операцию. Большинство погибших стали жертвами оползней в округах Бребес и Пурбалинга.

Наводнения также затронули некоторые районы соседней провинции Западная Ява, но данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

РИА Новости

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