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В Индии за два дня более 25 человек погибли из-за гроз и ливней

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 350
В Индии за два дня более 25 человек погибли из-за гроз и ливней

Двадцать шесть человек погибли, 57 получили ранения в результате инцидентов, связанных с грозами и проливными дождями в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

В 22 районах штата жертвами стихии стали также более 30 сельскохозяйственных животных, разрушено 16 домов. Как отмечает газета India Today, многие люди получили ранения в результате обрушения стен в ночное время суток. Кроме того, из-за гроз и ливней в некоторых районах упали рекламные щиты, деревья были вырваны с корнем.

По данным издания, из-за плохой погоды без электроснабжения остались несколько районов в разных частях штата. Власти Уттар-Прадеш распорядились принять все необходимые меры для оказания помощи людям, пострадавшим от непогоды. Жертвам погибших назначена материальная компенсация.

Ria.ru

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