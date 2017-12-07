В Индии построили первый в Южной Азии элитный отель для собак и кошек - ФОТО - ВИДЕО

В Индии открылся первый в Южной Азии элитный отель для собак и кошек. За роскошные апартаменты владельцам питомцев придется выложить 70 долларов за ночь.

Четвероногим гостям предложат кровати из бархата, собственные балконы для прогулок, бассейн, спа-процедуры, ресторан с изысканной едой и безалкогольное пиво, специально привезенное из Бельгии.

Отель расположен в элитном районе города Гугуграма в индийском штате Харьяна. На официальном сайте Critterati сказано, что это гостиница класса люкс.

В номере люкс постояльцам предложат шикарную кровать, обитую бархатом, телевизор и небольшой балкон. В отеле есть бассейн и спа-центр, в котором можно заказать массаж с аюрведическими маслами или сделать стрижку. В гостинице круглосуточно дежурит ветеринар, а владельцы скоро планируют открыть медпункт с операционной. Ночь в роскошных апартаментах стоит 70 долларов, дневной абонемент - чуть меньше.

В ресторане Critterati собакам предложат обед из риса и курицы, также в меню есть блинчики, кексы и мороженое с беконом и ванилью. Запивать трапезу четвероногим предлагают эксклюзивным безалкогольным пивом, которое в Critterati специально привозят из Бельгии, пишет The Daily Mail.

Владелец отеля Дипак Чавла говорит, что в стандартных питомниках животные могут оставаться в одиночестве в течение многих часов. В отеле Critterati собакам и кошкам скучать не приходится. С 7 утра и до позднего вечера их ждут прогулки, плавание в бассейне, спа-процедуры, трапезы в ресторане, игры и другие невероятные приключения.

Владельцы животных считают, что не зря потратили свои деньги. "Он любит кокосовую и витаминную воду. Он показал мне, что любит есть курицу, поэтому получает ее каждый день. Я продолжаю немало тратить и не жалею об этом. Это все равно что тратить на ребенка", - говорит Ашиш Арора, хозяин лабрадора Рубо.

Владельцы отеля уверены, что спрос на их услуги будет стабильным. Количество домашних собак в Индии возросло с 2 млн в 2002 году до примерно 15 млн в 2016 году.