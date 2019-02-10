1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Индии почти сто человек погибли за три дня из-за контрафактного алкоголя

10 Февраля, 2019 в 15:13 ~ 1 минута на чтение 500
В Индии почти сто человек погибли за три дня из-за контрафактного алкоголя
В штатах Уттар-Прадеш и Уттаркханд на севере Индии за три дня погибли 97 человек в результате употребления контрафактного алкоголя, сообщает агентство IANS со ссылкой на местные власти.
 
По данным властей, вечером 7 февраля жители нескольких деревень собрались в деревне Баллупур в округе Харидвар на похоронах, где употребляли алкоголь, а на следующий день почувствовали ухудшение самочувствия, пишет агентство.
 
Первые сообщения о погибших поступили в пятницу, после чего было начато расследование произошедшего.
 
В результате полицейской операции были конфискованы более 10 тысяч литров нелегально произведенного алкоголя, более 200 человек было задержано. В связи со случившимся ряд должностных лиц были уволены из акцизного управления.
 
РИА Новости
Telegram WhatsApp

500

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net