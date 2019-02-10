В Индии почти сто человек погибли за три дня из-за контрафактного алкоголя

Первые сообщения о погибших поступили в пятницу, после чего было начато расследование произошедшего.

В результате полицейской операции были конфискованы более 10 тысяч литров нелегально произведенного алкоголя, более 200 человек было задержано. В связи со случившимся ряд должностных лиц были уволены из акцизного управления.

РИА Новости