В Индии фургон с паломниками упал в ущелье

Девять человек погибли, не менее пяти серьезно пострадали после падения фургона в 150-метровое ущелье на севере Индии, пишет издание Times of India.

По его данным, инцидент произошел в пятницу в городе Уттаркаши. Группа паломников возвращалась из храма Ганготри в Гималаях.

По словам одного из пассажиров, в какой-то момент "автомобиль внезапно съехал с дороги". В момент ДТП в салоне находились около 13 паломников. Среди погибших восемь пассажиров и водитель автобуса.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Точная причина инцидента выясняется.

РИА Новости